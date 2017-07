El portaveu del Grup Popular al Congrés, Eduardo Zaplana, portarà la reforma estatutària de Catalunya al pròxim ple de la cambra baixa, amb una pregunta adreçada a la vicepresidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la polèmica inclusió del terme 'nació'.



En concret, Zaplana preguntarà dimecres que ve si la vicepresidenta considera que el consens és "condició suficient" perquè una comunitat autònoma, en aquest cas Catalunya, pugui proclamar-se una nació.



La definició de Catalunya com a nació recollida en el projecte d'Estatut no només té l'oposició del PP, sinó que també és acollida amb recels per diferents sectors del PSOE i diversos ministres del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.