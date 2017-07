El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha assegurat avui que des de les Corts Generals "aprovarem" un Estatut de Catalunya que serà "escrupolosament constitucional" i "bo per a els ciutadans catalans i per al resta dels espanyols".



Així ho ha destacat avui a Santander el parlamentari càntabre, qui ha avançat que els tres àmbits "objecte de discussió" i de possibles esmenes del text giraran al voltant a les relacions entre la Generalitat i l'Estat, el finançament i les competències.



Pérez Rubalcaba ha criticat la "negativa" dels líders del PP a discutir "la proposta del Parlament de Catalunya", que ha comptat amb "un consens ampli", ja que en realitat aquesta postura amaga "una profunda desconfiança dels espanyols, de la seva maduresa democràtica, de les seves institucions i de la pròpia Constitució".



És dins d'aquest "crida apocalíptic" i d'"oposició tremendista" on Pérez Rubalcaba enquadra la petició de convocar eleccions per part del màxim líder del PP, Mariano Rajoy, com quan "vaticina una vegada darrere de l'altra que Espanya es trenca, que les famílies es destrossaran", tocant-li ara el torn a "la proposta que han fet a Catalunya el vuitanta i tants per cent dels representants del poble català".



Per a Rubalcaba, el "consens" aconseguit al parlament català "mereix un respecte", per la qual cosa li "crida l'atenció" que afirmant el PP que "vol tant a Espanya" després no vulgui debatre un text "a la seu de la sobirania nacional, que és el Congrés dels Diputats".



Pérez Rubalcaba ha remarcat que "admetrem a tràmit" el projecte estatutari perquè "compleix les regles de la nostra Constitució", buscant-se el "consens" en les Corts i vetllant per "els interessos generals dels ciutadans".



Respecte a la invocació que el Rei va realitzar ahir a l'"indissoluble unitat de la nació espanyola", Pérez Rubalcaba ha valorat que el monarca s'ha limitat a llegir "l'article segon de la Constitució", que "està en vigor", dins d'"un discurs institucional.