El president del PP, Mariano Rajoy, ha canviat la pregunta que tenia previst fer al cap de l'Executiu, José Luis Rodríguez Zapatero, dimecres en el Ple del Congrés per obligar el president del Govern a exposar el seu "criteri" sobre la proposta de reforma de l'Estatut de Catalunya aprovada divendres pel Parlament català.



En principi, el líder del PP havia dirigit una pregunta a Zapatero sobre els efectes de la política d'immigració del seu Gabinet, però finalment ha optat per modificar-la per debatre amb el president sobre la reforma estatutària catalana.



En qualsevol cas, els populars mantenen la bateria de preguntes sobre immigració que han representat per demanar explicacions al ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera.



Per la seva part, el portaveu del PNB al Congrés, Josu Erkoreka, també vol que el president del Govern aprofiti la sessió de control a la cambra baixa per fer un balanç de les reformes estatutàries.



En concret, Erkoreka, ha dirigit una pregunta al cap del Govern perquè exposi al Ple de la Cambra "que valoració fa del moment en què es troba el procés de reformes dels Estatuts d'Autonomia".