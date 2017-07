El vicepresident de la Xunta, Anxo Quintana, ha reclamat avui a l'expresident Manuel Fraga que abandoni el "tremendisme semàntic" davant la reforma estatutària i negociï aquest procés amb els altres dos partits "sense condicions", en el marc d'una ponència parlamentària.



En un comunicat de resposta a l'entrevista concedida per Fraga a Europa Press, Quintana ha advertit al líder del PPdeG que els gallecs esperen que les forces polítiques que els representen siguin "responsables" i recorrin al diàleg per a "arribar a acords bons per al país".



Així, ha insistit que Galícia "serà el que vulguin els gallecs", de manera que el treball dels polítics és "convertir en la realitat d'un Estatut ambiciós les esperances i les il·lusions" dels ciutadans.



Per això, ha recalcat a Fraga que "no és temps de vetos ni de donar cops de puny en les taules", sinó "d'entesa i cooperació" perquè la comunitat estigui "en la davantera de la modernització de l'Estat".



Així, el vicepresident ha recomanat al president del PPdeG que "deixi de seguir cegament les consignes d'Acebes i Zaplana" perquè "ho porten directament a l'abisme", i pensi en el que importa als ciutadans, segons ell, "que el seu país camini i progressi en el grup de les nacions amb millors nivells de benestar i més avançades d'Europa".