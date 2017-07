El primer secretari del PSC, José Montilla, ha admès avui que la definició de Catalunya com a nació és "un dels temes que sens dubte serà objecte de discussió" en la negociació del nou Estatut al Congrés i ha dit que creu, en aquest punt, que "trobarem un redactat que sigui capaç de reflectir la identitat nacional de Catalunya i que a la vegada sigui compatible dins de l'arquitectura constitucional".



Montilla ha apostat per buscar aquest redactat alternatiu perquè "es puguin obviar els problemes de constitucionalitat" que planteja el terme nació i les seves diverses "interpretacions". El dirigent socialista ha reconegut que des d'alguns punts de vista aquest vocable "equival a reclamació d'un estat i és subjecte de sobirania", mentre que per a altres, entre els quals hi ha el PSC, "no és sinònim d'estat ni de sobirania".



Montilla ha reconegut que el tràmit al Congrés serà "un procés llarg i gens fàcil", principalment per la "distorsió dels continguts de l'Estatut" que farà el PP "per atacar els socialistes i erosionar el president del Govern".



Montilla ha dit que una reforma estatutària "no es pot imposar unilateralment", sinó que "s'ha de negociar a Madrid i hi haurà modificacions, no ens enganyem, en la línia de consolidar i millorar l'autogovern i el finançament però també per fer -el text- més ajustat a la Constitució i millorar-lo jurídicament".