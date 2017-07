El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha manifestat avui que Espanya "ha d'acostumar-se a saber que hi ha nacions dins" de l'Estat i ha rebutjat la possibilitat d'eliminar del projecte d'Estatut aprovat pel Parlament la definició de Catalunya com a nació en el seu article primer.



Maragall ha contestat amb un "probablement no" a la possibilitat que la definició de Catalunya com nació es limiti al preàmbul, que no té validesa jurídica, i fins i tot ha justificat la reiteració d'aquesta definició en el preàmbul i l'articulat. El president de la Generalitat, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha admès que "passarem un temps difícil, ens haurem d'explicar", i "cal convèncer els altres i ho farem".



Així, ha recordat que València "ha fet el seu Estatut, Galícia vol dir que és una nació i Espanya ha d'acostumar-se a saber que hi ha nacions dins d'Espanya". "Tot indica -ha dit- que, malgrat les resistències del moment, el terreny és fèrtil perquè la planta de l'Estatut creixi".



Maragall ha comentat amb ironia que "em temo que ens han entès" a Espanya i ha negat que l'Estatut sigui una reforma de la Constitució. El president català ha recordat que les autonomies tenen capacitat per proposar reformes de la Carta Magna però ha afegit que "no ho fem perquè des del punt de vista polític era imprudent i des del punt de vista dels continguts és innecessari, perquè hi havia molt recorregut per davant".



Ha dit que és Mariano Rajoy qui "proposa reformar la Constitució, nosaltres no", i ha reiterat que "no cal reformar la Constitució perquè el que hi ha a l'Estatut no ho fa necessari". Sobre les amenaces que s'avança cap a un "canvi de règim", Maragall les ha considerat "absolutament fora de lloc".