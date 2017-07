El coordinador general d'Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, ha assegurat avui que, en referència a les declaracions del Rei en les quals reafirmava l'indissoluble unitat de la nació espanyola, que la unitat d'Espanya no està en perill i ha asseverat que el Congrés dels Diputats mantindrà la "integritat" del projecte de reforma estatutària aprovat pel Parlament català.



En declaracions a Europa Press Televisió, ha indicat que està convençut que el Congrés dels Diputats "garantitzarà integritat" i la "naturalesa" del projecte de reforma de l'Estatut català, malgrat les modificacions i millores del text que es realitzin.



Llamazares ha insistit que l'Estatut compta amb una "garantia de consens", ja que els canvis es realitzin a la Cambra Baixa es faran, segons ell, amb acord del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.



Per a Llamazares, "tot i el que diu el PP", Espanya, amb l'aprovació de l'Estatut català, no es troba davant una reforma constitucional ja que "la unitat nacional no és contrària a la pluralitat nacional".



D'altra banda, ha fet balanç del primer any de Mariano Rajoy al capdavant del PP i ha afirmat que aquesta formació no ha aconseguit sortir de la "pressió" i "inspiració" ideològica de la Fundació per a l'Anàlisis i Estudis Socials (Faes) i del expresident José María Aznar.



Segons Llamazares, el PP està "obsessionat" amb els seus "fantasmes particulars" com la "desmembrament de l'Estat" i la "negociació amb els terroristes".



Ha aventurat que el president del PP, Mariano Rajoy, corre el risc de convertir-se en una "estàtua de sal, que mira només al passat" i ha assegurat que prova d'això és la presentació del recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma del Codi Civil que permet els matrimonis entre persones del mateix sexe, una "herència" d'Aznar.