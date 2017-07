L'endeutament de les famílies espanyoles per a l'adquisició de l'habitatge manté l'elevat ritme d'augment registrat en els últims mesos, després d'arribar al juliol a un increment interanual del 23,9%, fet que suposa una acceleració de tres dècimes respecte a l'augment registrat en el mateix mes del 2004, segons les últimes dades del Banc d'Espanya recollits per Europa Press.



Tot i això, per primera vegada des del mes de febrer passat el ritme d'augment del deute de les famílies es va situar per sota del 24%, encara que només en els set primers mesos de l'any l'endeutament per comprar una habitatge va créixer un 12,6%.



En concret, els préstecs concedits per les entitats de crèdit als espanyols per a aquest fi arribaren als 429.648 milions d'euros el juliol, un saldo superior en 48.213 milions al registrat el gener i en 8.148 milions al que es va arribar al juny.



L'increment de l'endeutament per la compra d'habitatge és conseqüència de l'augment progressiu del preu dels immobles, cosa que ha motivat que les famílies hagin de sol·licitar crèdits de major quantia per poder fer front al pagament del preu creixent dels immobles.



De fet, l'import mitjà de les hipoteques fins al juny, última dada publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), va créixer un 11,4% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins a situar-se en 133.158 euros.