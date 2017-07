La coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Glòria Marcos, ha destacat avui, en referència a l'Estatut de Catalunya aprovat avui pel Parlament, els "avenços catalans en matèria de finançament i autogovern" i "el camí cap a un estat federal".



Marcos ha valorat "en línies generals" el contingut de l'Estatut, ja que "inclou qüestions que nosaltres demanàvem per a l'Estatut Valencià, com per exemple, l'existència d'una agència tributària pròpia, que garanteix l'autosuficiència financera però que, alhora, és solidària amb la resta de l'Estat". Així mateix, ha subratllat "la celebració d'un referèndum" i la consideració del Tribunal Superior de Justícia "com a última instància judicial".



A més, ha considerat com a "punts positius" de l'Estatut "l'estructura comarcal, el reconeixement del concepte de nació, fet que implica també el reconeixement d'un estat plurinacional, el requisit lingüístic o l'ensenyament laic".