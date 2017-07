La secretària de l'Executiva del PNB, Josune Ariztondo, s'ha mostrat avui contrària a buscar "punts intermedis" amb l'objectiu que l'Estatut de Catalunya rebi el vistiplau al Congrés i ha agregat que es deu "considerar en el que val" l'"àmplia majoria" del Parlament català.



En declaracions a Ràdio Nacional recollides per Europa Press, la dirigent de la formació nacionalista ha considerat que "serà bo que, com més aviat, es posi en marxa aquest nou Estatut aprovat amb una majoria aclaparador del Parlament català".



Ariztondo ha recordat que la reforma de l'Estatut de Gernika és "un procés que és obert i fa falta tancar", a la vegada que ha expressat el seu convenciment que l'actual conjuntura política és la d'"una segona transició".



"Un element clau és ja som molts els que diem que l'Estat espanyol és un Estat plurinacional, i així ho diuen la majoria dels Parlament català i basc", ha agregat.



Per aquesta causa, ha precisat que "serà bo" atendre a "aquestes realitats nacionals". "No es tracta de buscar punts intermedis, sinó de considerar els jocs de majoria i de l'àmplia majoria catalana, en aquest cas", ha finalitzat.