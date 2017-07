El president de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha apostat avui per "restablir la serenitat" davant de "les veus d'alarma" sorgides en relació amb l'aprovació de l'Estatut català perquè confia que el tràmit al Congrés i al Senat garanteixi de manera "rigorosa" l'adequació del text final a la Constitució.



En declaracions als mitjans de comunicació, Touriño ha rebutjat l'alarmisme sobre aquesta qüestió i ha expressat la seva "confiança cap a les institucions democràtiques" en el seu paper de defensa de l'"interès general" de tots els espanyols.



Així mateix, ha mostrat la seva confiança que, després de les diferents reformes estatutàries que s'estan tramitant, "Espanya segueixi sent un país on quedi garantida la igualtat dels territoris i els ciutadans". Per això, Touriño ha demanat "respecte" per a l'aprovació de l'Estatut de Catalunya en la seva tramitació autonòmica.



D'altra banda, el titular del Govern gallec ha reconegut que Galícia també "aspira a millorar la seva autonomia", encara que ha recordat que l'aprovació de l'Estatut gallec serà "resultat del compromís" de les tres forces polítiques gallegues.