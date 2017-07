Patxi Zabaleta, coordinador d'Aralar, i Mikel Basabe, vicecoordinador, han demanat avui al Partit Socialista d'Euskadi i al de Navarra que segueixin l'exemple del PSC i apostin "per la via catalana".



Consideren que l'Estatut, en la mesura que Catalunya ha reivindicat la seva "capacitat de decisió", és un exemple per a la Comunitat foral i per a la Comunitat Autònoma Basca, "per a Euskal Herria". "Si no hi ha capacitat de decisió, no hi ha capacitat de pacte", han afirmat Zabaleta i Basabe a la roda de premsa celebrada avui a Pamplona.



Els dirigents d'Aralar han ressaltat que "és important" la capacitat de poder plantejar una consulta popular i han reivindicat que Navarra i la CAV tingui aquest dret. Sobre això, han afirmat que "la pacificació i el procés de pau no poden influir en la feina".



Tant Zabaleta com Basabe han felicitat "pel que es va aconseguir" ahir al poble català i a les forces polítiques, "que han basat la seva feina en el diàleg i que han defensat amb molta força el dret del poble català perquè tingui capacitat de decisió". Des d'Aralar s'ha felicitat especialment a ERC, "per la seva força i treball a aconseguir una majoria qualificada, de la mateixa manera que a ICV".



EXERCICI CONSTITUENT



Zabaleta ha destacat que l'estatut defineix Catalunya com a nació, "fet que suposa un exercici constituent". "De fet, amb el que pas d'ahir, Catalunya ja ha exercit com a nació", ha apuntat.



Aralar ha fet una crida a Rodríguez Zapatero perquè "no posi traves a les possibilitats de futur que per a Catalunya crearà l'Estatut", un text que "marca el camí i estableix uns importants principis democràtics, progressistes i de coexistència pacífica". "Ha de respectar una majoria tan qualificada com la que es va donar ahir en el Parlament", ha demanat Zabaleta.



Aralar, a més, valora "molt positivament" el contingut de l'estatut. Des de la formació s'ha destacat que no es parla de nació en el preàmbul sinó en el primer article i, el segon, esmenta la solidaritat amb l'Estat, però també amb la resta de pobles del món.



Pel que fa a la llengua, ha valorat que posi el català al mateix nivell que el castellà, "fet que suposa un pas molt important perquè cada ciutadà i ciutadana pugui elegir la seva opció lingüística", han conclòs des d'Aralar.