La presidenta d'EA, Begoña Errazti, ha manifestat aquest matí que, si José Luis Rodríguez Zapatero compleix la seva paraula de respectar les decisions del Parlament català en relació amb l'Estatut, també ha de respectar les decisions d'altres parlaments, com el basc, que "al desembre va aprovar un text que va ser rebutjat a Madrid i sense generar debat".



Errazti, que ha fet aquest matí una roda de premsa amb el parlamentari d'EA a Navarra Maiorga Ramírez, ha manifestat que per a la comunitat autònoma basca (CAB) el text d'Ibarretxe aprovat a finals de l'any passat és el "vigent". "El que queda clar és que a la CAB hi ha en marxa un procés, hi ha una norma i haurà de reprendre-la", ha dit.



La parlamentària navarresa ha manifestat que li agradaria que es respecti la decisió de l'Estatut català perquè a més, segons el seu parer, "no podria respectar-se un i l'altre no". Sobre el fet que s'inclogui Catalunya com a nació, Errazti ha dit que "es defineixin com vulguin, això és l'exercici democràtic".