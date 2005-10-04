Els nacionalistes escocesos miren amb interès el nou estatut
El Partit Nacional d'Escòcia (SNP), observa atentament la reforma de l'estatut català, segons que ha dit a VilaWeb Xavier Solano, analista polític de l'SNP. Nicola Sturgeon, cap del grup de l'SNP al Parlament Escocès, espera que Escòcia pugui aprendre alguna lliçó de l'experiència del Principat, i assegura que se sent molt animada amb l'esforç fet pel Parlament de Catalunya a fi d'assolir més poders, que seran positius per als ciutadans. També el portaveu de l'SNP en els camps d'empresa, comerç i turisme, Jim Mather, diu que el seu partit observa els avenços del Principat amb molt d'interès.
Segons Mather, la reforma de l'estatut català pot aportar més poders al Parlament que no els que té actualment la cambra escocesa. En conseqüència, una capacitat de decisió més gran serà positiva per a l'economia del Principat, d'Espanya i d'Europa, i permetrà al Principat de prosperar econòmicament. També creu que l'estatut pot servir de model per a Escòcia i als altres països d'Europa que vulguin millorar l'autonomia.
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1.顏色搭配
系統傢俱顏色確實是十分主觀的印象，但是顏色卻能清楚傳達直覺的感受，因此如何搭配顏色也是系統傢俱很重要的一環，且運用於不同的功能的空間都需要以室內設計顏色來突顯特色。
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★運用淺黃色、蘋果綠、澄紅色三色混搭出老少咸宜的鮮豔色彩，也增添系統傢俱空間的明亮程度以及活潑性。
2.比例原則
系統傢俱中櫥櫃設計的美觀除了顏色之外在長寬比例與對稱等分，則是直覺上最容易呈現的感覺；所謂長寬比例所指的是由正面觀看的高度與寬度比利，對稱等分則是連續銜接的櫥櫃掌握同等寬度的原則，上述兩項原則並不會使櫥櫃失去活潑與設計感，反而更能提升系統傢俱櫥櫃整體性。
★衣櫃門片尺寸以總長等分的規劃方式。
★左右對稱的高櫃以及下方矮櫃左右兩邊大小對稱的等分原則，當然上方高櫃亦可選用單邊也是系統傢俱不錯的選擇。
★採用比例對稱並不一定是一成不變的造型，間隔對稱呈現另ㄧ種不同的風貌。SEO
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