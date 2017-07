El Partit Nacional d'Escòcia ( SNP ), observa atentament la reforma de l'estatut català, segons que ha dit a VilaWeb Xavier Solano , analista polític de l'SNP. Nicola Sturgeon , cap del grup de l'SNP al Parlament Escocès , espera que Escòcia pugui aprendre alguna lliçó de l'experiència del Principat, i assegura que se sent molt animada amb l'esforç fet pel Parlament de Catalunya a fi d'assolir més poders, que seran positius per als ciutadans. També el portaveu de l'SNP en els camps d'empresa, comerç i turisme, Jim Mather , diu que el seu partit observa els avenços del Principat amb molt d'interès.

Segons Mather, la reforma de l'estatut català pot aportar més poders al Parlament que no els que té actualment la cambra escocesa. En conseqüència, una capacitat de decisió més gran serà positiva per a l'economia del Principat, d'Espanya i d'Europa, i permetrà al Principat de prosperar econòmicament. També creu que l'estatut pot servir de model per a Escòcia i als altres països d'Europa que vulguin millorar l'autonomia.