La portaveu del Govern basc, Miren Azkarate, ha assegurat avui que l'Executiu "s'alegra sincerament" de l'acord aconseguit ahir al Parlament de Catalunya al voltant del nou Estatut i ha demanat que aquesta decisió es respecti "en la seva integritat" en el futur debat que es desenvoluparà a les Corts, així com que "Zapatero compleixi la seva paraula".



Azkarate ha fet aquestes declaracions en una compareixença davant els mitjans en què ha informat sobre la declaració institucional adoptada pel Govern basc sobre la reforma de l'Estatut català.



"El Govern basc se n'alegra sincerament, se n'alegra molt, de la decisió i de l'acord aconseguit ahir en el Parlament, del consens tan ampli obtingut al voltant a la proposta de la reforma de l'Estatut, del nou Estatut cap al qual volen caminar", ha manifestat la portaveu de l'Executiu autonòmic.



Segons el seu parer, aquest acord "suposa indubtablement una expressió democràtica" i "una expressió que defineix Catalunya com a nació", raó per la qual aquesta decisió, "presa per una majoria tan àmpli", hauria de "respectar-se en la seva integritat en el debat posterior que es farà a les Corts, igual que haurien de respectar-se les futures decisions que adopti el Parlament basc".



"És el que hem defensat, que les decisions majoritàries aprovades pels parlaments corresponents haurien de ser respectades com a expressió de la voluntat de les societats a les quals representen també al Congrés", ha conclòs Azkarate.