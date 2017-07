El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, ha mostrat avui la seva preocupació per la modificació de l'Estatut català perquè és "una reforma estatutària d'alt calat constitucional".



Francisco José Hernando, que ha participat avui a Lleó en les jornades de Jutges Degans d'Espanya que se celebren a Lleó fins al pròxim dia 4 d'octubre, ha significat la seva preocupació per les circumstàncies en les quals s'afronta aquesta reforma, encara que ha asseverat que, com jutge i magistrat, ha jurat "complir i fer complir la Constitució" i en aquesta línia actuarà el CGPJ, ha puntualitzat.



Així mateix, Hernando ha instat al Congrés que tingui la "deferència" de consultar al CGPJ les mesures que afecten "a l'estructura de la justícia".