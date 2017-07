El líder de CiU al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida, s'ha mostrat avui "més que convençut que Rodríguez Zapatero no complirà el seu compromís d'aprovar [l'Estatut] tal com sortís del Parlament, donant-se com es donen els requisits: el consens i la constitucionalitat".



En una entrevista d'Antena 3 recollida per Europa Press, Duran ha lamentat que el PP "aprofita l'oportunitat per intentar treure vots", perquè "ja s'adjudica a Rodríguez Zapatero tota la responsabilitat de l'Estatut" i vol "fer veure que, gràcies a l'irresponsable de Rodríguez Zapatero, s'ha obert la porta de la segregació a Espanya".



Duran i Lleida vol que la posició de CiU al Congrés sigui "encaixable" amb la del PSOE però "sense que aquest encaix modifiqui la substància de la proposta política". Sí que ha admès que "sens dubte cal acceptar retocs tècnics" i que "pot haver-hi substitució de termes fins i tot polítics", encara que CiU té "l'obligació de defensar que l'essència sigui el que ha aprovat el Parlament".