El secretari general de CiU i portaveu dels nacionalistes al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida, considera que les declaracions del secretari general del PP, Ángel Acebes, reclamant eleccions generals si l'Estatut de Catalunya no es tramita a les Corts com a reforma constitucional, suposen una "falta de respecte" a la democràcia i posen de manifest que en el PP "pesa més el passat que el futur".



En declaracions a Europa Press, Duran ha assenyalat que "un partit que té per costum situar extramurs de la Constitució als que no pensen com ells hauria de saber que precisament el Tribunal Constitucional, quan el Govern del PP va intentar impedir la tramitació del pla Ibarretxe, "va deixar clarament establert la seva doctrina en el sentit que el Parlament no és ningú per determinar qüestions de constitucionalitat".