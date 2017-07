La vicepresidenta primera i Portaveu del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, ha assegurat avui que la promesa que va fer Zapatero que aprovaria l'Estatut català no significa que aquest text "no pugui retocar-se" i ha matisat aquesta promesa assegurant que el cap de l'Executiu sempre ha dit que les reformes estatutàries han de fer-se amb "consens" i dins del marc de la Constitució. A més, ha deixat clar que, en la segona fase d'aprovació de l'Estatut català es "negociarà" i "debatrà" en el marc constitucional.



De la Vega ha estat preguntada per la postura que mantindrà el president del Govern amb l'Estatut de Catalunya, després que afirmés, durant un míting de la campanya de les eleccions catalanes, que aprovaria l'Estatut que enviés el Parlament català.



La vicepresidenta ha assegurat que el president sempre havia dit "el mateix", és a dir que les reformes estatutàries s'han de fer amb "consens" i amb "rigor constitucional".



"Només en aquest escenari cal emmarcar les paraules de Zapatero", ha matisat la vicepresidenta, qui ha volgut deixar clar que el fet que "el president s'hagi compromès a abonar l'Estatut que aprovés el Parlament català -"i abonarà", ha incidit De la Vega- no significa que el text no pugui retocar-se si hi ha algun aspecte amb problemes de constitucionalitat".



Això, ha argumentat, és el que sempre ha sempre, és l'habitual i el normal i ha recordat que en el discurs d'investidura, Zapatero ja va deixar clars quins eren els límits en les reformes: "consens i constitució".