El president del PSOE i de la Junta d'Andalusia, Manuel Chaves, s'ha referit avui a Còrdova al text de l'Estatut català aprovat al Parlament de Catalunya i, després de reconèixer que no hi està d'acord, ha recordat que el Congrés dels Diputats "és la garantia" que les reformes estatutàries siguin "constitucionals".



En roda de premsa a Còrdova, Chaves, després de mostrar el seu desacord amb el nou Estatut, aprovat a Catalunya per totes les forces polítiques tret del PP, ha subratllat que no faria "més comentaris" sobre aquesta qüestió, "tret que la sobirania nacional, que rau en el Congrés dels Diputats, és la garantia que tots els estatuts que estan sent objecte de reforma a Espanya seran constitucionals, solidaris i en la línia de garantir la cohesió i l'equilibri a Espanya".



Encara que avui s'ha estimat més no aprofundir en les raons de la seva oposició a la reforma de l'Estatut català, el president andalús ha manifestat durant els últims mesos el seu rebuig tant a l'ús del terme 'nació' per anomenar les comunitats autònomes en els estatuts com l'establiment de mecanismes bilaterals de finançament autonòmic que puguin posar en qüestió el principi de solidaritat o crear privilegis per a algun territori.