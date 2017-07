El president del PSOE i de la Junta d'Andalusia, Manuel Chaves, ha advertit avui al president de la Generalitat, Pasqual Maragall, que "ha d'acceptar" que el Congrés dels Diputats "té la facultat de canviar" la proposta d'Estatut aprovada la setmana passada per "adaptar" el seu contingut a la Constitució "i als interessos dels ciutadans", igual que les Corts Generals "ha d'acceptar a tràmit" el text que va rebre el vistiplau del Parlament català.



En declaracions a la Cadena SER recollides per Europa Press, Chaves ha reiterat el seu "desacord" amb el contingut de l'Estatut aprovat divendres passat al Parlament català, però ha dit que hi estarà "d'acord una vegada que es compleixin tots els tràmits al Congrés, perquè aquí radica la sobirania nacional i és la millor garantia que la constitucionalitat, la solidaritat i els equilibris territorials es mantindran".





Després de demanar "confiança" en la "fermesa" del Govern central i del PSOE per aconseguir un estatut "que respongui als interessos de Catalunya i estigui d'acord amb els interessos de la majoria dels espanyols", el president andalús ha remarcat quatre aspectes del text aprovat pel Parlament català que "han de ser canviats al Congrés com a conseqüència d'un pacte": el terme 'nació', el finançament autonòmic, el blindatge de competències i les relacions entre Catalunya i l'Estatut.



Sobre el primer aspecte, Chaves no ha volgut "discutir" que els ciutadans catalans puguin tenir el "sentiment" que Catalunya "pot ser una nació", però ha advertit que "aquest sentiment ha d'encaixar amb l'article 2 de la Constitució, i jo crec que en aquests moments no encaixa, i també ha d'encaixar amb el sentiment de la resta dels espanyols".